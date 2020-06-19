Кейт у садовий центр, а Вільям - у булочну: куди вперше після карантину навідалися члени королівської сім'ї

Королівська родина Великої Британії починає потроху виходити з режиму карантину.

Звісно, 94-річна королева Єлизавета поки не покидає Сандрінгемського палацу, а ось принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, які кілька місяців обходилися відеочатами, уже зустрічаються з людьми.

Вони з'їздили в Норфолк, де Вільям відвідав булочну Smiths the Bakers у місті Кінгс-Лінн, а Кетрін - садовий центр Fakenham. Герцог із герцогинею поспілкувалися з власниками та персоналом, щоби дізнатися, як ударила по незалежному бізнесу пандемія коронавірусу, і як він нарешті повертається до життя.

А в принца Чарльза в Каларенс-хаусі днями побував високий гість.

Президент Франції Еммануель Макрон навідався до нього з нагоди 80-ої річниці славнозвісної промови Шарля де Голля, в якій він звернувся до французів із закликом не здаватися і продовжувати боротьбу проти фашистської Німеччини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 18 Июн 2020 в 9:23 PDT

Цікаво, що ні члени королівської родини, ні Макрон не стали надягати ні масок, ні рукавичок. Але сумлінно дотримувалися соціальної дистанції.

Нагадаємо, 71-річний принц Чарльз сам перехворів на коронавірус, але, на щастя, дуже легко. Його дружина Камілла не заразилася.