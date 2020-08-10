"У мене є чарівник": Дімопулос похвалилася відпочинком у Франції
Санта Дімопулос, попри карантинні обмеження ЄС та на заздрість світським подружкам, полетіла відпочивати до Франції.
Такий сюрприз для неї зробив її чоловік Ігор Кучеренко.
"Про відпочинок я і мріяти не могла ... Але у мене є чарівник. До середи не турбувати", - написала Санта в Instagram та виклала кілька фото у приватному літаку.
Судячи з того, що подорожувати до країн ЄС українцям дозволено лише у деяких випадках, чоловік Санти зміг якось влаштувати подорож коханій до улюбленої Франції приватним рейсом. У розпал карантину на такі перельоти треба було отримувати дозвіл французької влади, але зараз цю процедуру начебто полегшали.
До того ж, Кучеренко з Дімопулос раніше багато часу проводили у Монако, де народилася їхня донька Софія. Дівчинка, як відомо, громадянка США, як і її тато.
У Каннах Дімопулос зустрілася зі своєю подружкою Анною Андрес, яка нещодавно вийшла заміж за француза.
Фото з Instagram