"У мене є чарівник": Дімопулос похвалилася відпочинком у Франції

Санта Дімопулос, попри карантинні обмеження ЄС та на заздрість світським подружкам, полетіла відпочивати до Франції.

Такий сюрприз для неї зробив її чоловік Ігор Кучеренко.

"Про відпочинок я і мріяти не могла ... Але у мене є чарівник. До середи не турбувати", - написала Санта в Instagram та виклала кілька фото у приватному літаку.

Санта похвалилася своїм лакшері-перельотом

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Судячи з того, що подорожувати до країн ЄС українцям дозволено лише у деяких випадках, чоловік Санти зміг якось влаштувати подорож коханій до улюбленої Франції приватним рейсом. У розпал карантину на такі перельоти треба було отримувати дозвіл французької влади, але зараз цю процедуру начебто полегшали.

До того ж, Кучеренко з Дімопулос раніше багато часу проводили у Монако, де народилася їхня донька Софія. Дівчинка, як відомо, громадянка США, як і її тато.

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У Каннах Дімопулос зустрілася зі своєю подружкою Анною Андрес, яка нещодавно вийшла заміж за француза.

На весілля до Андрес Санта полетіти не змогла, зате ось зараз дівчата зустрілися

Про спорт Санта не забуває, адже попереду участь у " Танцях з зірками", і треба виглядати на всі 100

До середи не турбувати - попросила Санта

Фото з Instagram