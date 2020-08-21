Alyona alyona в купальнику продемонструвала результати схуднення. Кумедне "мокре" ВІДЕО
П'ятниця, 21 серпня 2020, 10:26
Реперка alyona alyona, яка вже два місяці працює над схудненням, наочно продемонструвала вражаючі результати своїх зусиль.
29-річна артистка зняла кумедне відео розваг у басейні.
Нагадаємо, мета alyona alyona - не стати зовсім стрункою. Дівчині просто закортіло "якоїсь авантюри в житті", тому вона і вирішила скинути 29 кілограмів.
Як відомо, ще одна смілива авантюра реперки - взяти участь у "Танцях з зірками" і довести, що "пишки можуть усе".
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