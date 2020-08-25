Астаф'єва в промовистому купальнику зачекалася на Джеймса Бонда. ФОТО

Співачка Даша Астаф'єва насолоджується останніми днями літечка у Чорногорії. Красуня розважається улюбленою риболовлею, але й робити гарні фото для Instagram теж не забуває. І вдавати з себе дівчину "агента 007".

Астаф'єва в "читацькому" купальнику відпочиває в Чорногорії

"Увага, увага! Людина на прізвище Бонд, підійдіть, будь ласка, на ресепшн, на вас чекають! Повторюю, на вас чекають!", - написала Даша.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva) 24 Сер 2020 р. о 5:11 PDT

Ну справді, де вештається той Джеймс Бонд?!

Між іншим, може, Дашу і справді би запросили до "Бондіани", якби режисер побачив, як ефектно брюнетка вправляється з сокирою.

"Ранок - улюблений час для засмаги"

Цього разу Даша бездоганно підрум'янилася

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Астаф’єва в кокетливому купальнику з рюшами посвітила апетитними стегнами

Астаф'єва розповіла, як виганяє сексуальних демонів та кайфує від дорослішання