Астаф'єва в промовистому купальнику зачекалася на Джеймса Бонда. ФОТО
25 серпня 2020, 18:12
Співачка Даша Астаф'єва насолоджується останніми днями літечка у Чорногорії. Красуня розважається улюбленою риболовлею, але й робити гарні фото для Instagram теж не забуває. І вдавати з себе дівчину "агента 007".
"Увага, увага! Людина на прізвище Бонд, підійдіть, будь ласка, на ресепшн, на вас чекають! Повторюю, на вас чекають!", - написала Даша.
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Між іншим, може, Дашу і справді би запросили до "Бондіани", якби режисер побачив, як ефектно брюнетка вправляється з сокирою.
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