Кардашян намочила апетитні форми в нічному басейні. ФОТО
Поки американський репер Каньє Вест будує плани стати президентом та обпісює статуетку "Греммі", його дружина Кім Кардашян проводить час менш цікаво, але більш приємно.
39-річна зірка в купальнику релаксує в басейні, а потім постить фото в Instagram.
До слова, подейкують, насправді Кім набирається сили перед вирішальною битвою.
"Кім уже спланувала розлучення", - розповів інформатор, наближений до зіркової пари, виданню Page Six.
Зі слів джерела, Кардашян уже твердо вирішила, що далі вони з Вестом підуть різними шляхами. Але жінка хоче дочекатися, поки в репера, який страждає на біполярний розлад, мине період загострення.
Як відомо, в подружжя є четверо спільних дітей.
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