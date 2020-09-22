Кардашян намочила апетитні форми в нічному басейні. ФОТО

Поки американський репер Каньє Вест будує плани стати президентом та обпісює статуетку "Греммі", його дружина Кім Кардашян проводить час менш цікаво, але більш приємно.

39-річна зірка в купальнику релаксує в басейні, а потім постить фото в Instagram.

Кім із нарощеною косою звабливо полежала в басейні фото з instagram кардашян

До слова, подейкують, насправді Кім набирається сили перед вирішальною битвою.

"Кім уже спланувала розлучення", - розповів інформатор, наближений до зіркової пари, виданню Page Six.

Дружина Веста, схоже, без ентузіазму ставиться до перспективи стати першою леді США

Зі слів джерела, Кардашян уже твердо вирішила, що далі вони з Вестом підуть різними шляхами. Але жінка хоче дочекатися, поки в репера, який страждає на біполярний розлад, мине період загострення.

Як відомо, в подружжя є четверо спільних дітей.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Живуть нарізно вже рік: інсайдери розказали, як дало тріщину подружнє життя Кардашян і Веста

Каньє Вест про свій психічний розлад: Тобі здається, ніби уряд вставив тобі чіп у голову