Кава та ендорфіни: Джамала та Pianoбой закликали закохуватися спільним ВІДЕО

Співаки Джамала та Pianoбой представили кліп на свою спільну композицію, яка має назву "Эндорфины". Вона про те, наскільки важливо кожній людині бути закоханою - в когось, у щось та й просто в саме життя.

Знімали дуже атмосферне відео в Київській області на території ландшафтного заповідника Васильківські Карпати. Режисером виступив Максим Коцький.

Шуров із Джа разом випромінюють ендорфіни просто через екран

"На перший погляд може здатися, що це історія про те, як я люблю пити каву. Але ні! Наше відео про любов, дружбу і самотність", - поділилася Джа.

Обережно, після перегляду кліпу вам страшенно кортітиме кави

"Ми знімали майже без перерв з п'ятої ранку до дев'ятої вечора. Це були складні зйомки: було дуже холодно, весь час потрібно було ловити світло...", - розказала співачка.

Але додала, що в підсумку дуже задоволена результатом.

"Взагалі я не великий фанат зйомок і як такого красивого віжуалу. Я аудіал, для мене картинка - вторинна. Тому я обожнюю кліпи, в яких мене немає в кадрі :) Але у випадку з "Эндорфины" все сталося якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється на стійку для піаніно - і все, мене захопила магія ендорфінів і голос Джа", - зізнався Дмитро Шуров.

"Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни!", - побажав він.

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Нагадаємо, в червні Джамала стала мамою вдруге. Артистка не приховує, що ще не повернулася в свою "довагітну" фізичну форму, але це й не її ціль. Жінці подобається бути "апетитною та вершковою", даючи тілу час на відновлення.

Фото пресслужби, відео з YouTube