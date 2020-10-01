Кава та ендорфіни: Джамала та Pianoбой закликали закохуватися спільним ВІДЕО
Співаки Джамала та Pianoбой представили кліп на свою спільну композицію, яка має назву "Эндорфины". Вона про те, наскільки важливо кожній людині бути закоханою - в когось, у щось та й просто в саме життя.
Знімали дуже атмосферне відео в Київській області на території ландшафтного заповідника Васильківські Карпати. Режисером виступив Максим Коцький.
"На перший погляд може здатися, що це історія про те, як я люблю пити каву. Але ні! Наше відео про любов, дружбу і самотність", - поділилася Джа.
"Ми знімали майже без перерв з п'ятої ранку до дев'ятої вечора. Це були складні зйомки: було дуже холодно, весь час потрібно було ловити світло...", - розказала співачка.
Але додала, що в підсумку дуже задоволена результатом.
"Взагалі я не великий фанат зйомок і як такого красивого віжуалу. Я аудіал, для мене картинка - вторинна. Тому я обожнюю кліпи, в яких мене немає в кадрі :) Але у випадку з "Эндорфины" все сталося якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється на стійку для піаніно - і все, мене захопила магія ендорфінів і голос Джа", - зізнався Дмитро Шуров.
"Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни!", - побажав він.
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Нагадаємо, в червні Джамала стала мамою вдруге. Артистка не приховує, що ще не повернулася в свою "довагітну" фізичну форму, але це й не її ціль. Жінці подобається бути "апетитною та вершковою", даючи тілу час на відновлення.
Фото пресслужби, відео з YouTube