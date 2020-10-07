Светр і пальтечко Massimo Dutti: Міддлтон вигуляла осінній лук, відвідавши Університет Дербі
Герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон відвідала Університет Дербі й поспілкувалася з тамтешніми студентами. 38-річна дружина принца Вільяма вбралася вже по-осінньому: у пальтечко-оверсайз від Massimo Dutti.
Як пише Harper's Bazaar, блакитний светрик, що був на Кейт - також від Massimo Dutti.
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Не забула жінка надягти свою улюблену прикрасу - кольє, де на підвісках вигравірувані перші літери імен її з принцом Вільямом діток.
Нагадаємо, днями Джордж, Шарлотта й Луї записали дуже миле відеозвернення до відомого натураліста Девіда Аттенборо. 5-річна принцеса, зокрема, зізналася, що їй дуже подобаються павуки.
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