Светр і пальтечко Massimo Dutti: Міддлтон вигуляла осінній лук, відвідавши Університет Дербі

Герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон відвідала Університет Дербі й поспілкувалася з тамтешніми студентами. 38-річна дружина принца Вільяма вбралася вже по-осінньому: у пальтечко-оверсайз від Massimo Dutti.

Як пише Harper's Bazaar, блакитний светрик, що був на Кейт - також від Massimo Dutti.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Жов 2020 р. о 9:27 PDT

Не забула жінка надягти свою улюблену прикрасу - кольє, де на підвісках вигравірувані перші літери імен її з принцом Вільямом діток.

Нагадаємо, днями Джордж, Шарлотта й Луї записали дуже миле відеозвернення до відомого натураліста Девіда Аттенборо. 5-річна принцеса, зокрема, зізналася, що їй дуже подобаються павуки.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Доводило до сказу": Маркл обурена різним ставленням королівської сім'ї до неї та до Кейт - джерела

"Сексизм та жорстокість": принц Вільям та Міддлтон зібралися судитися з відомим глянцем