"Доводило до сказу": Маркл обурена різним ставленням королівської сім'ї до неї та до Кейт - джерела

Дружина принца Гаррі Меган Маркл ображена на британську королівську родину через те, що їх із чоловіком не підтримали у конфлікті зі ЗМІ.

Вона впевнена: якби жовті видання присікалися так до Кейт Міддлтон, реакція була би геть інакша.

Про це виданню The Daily Mail розказали друзі герцогині Сассекської.

"Вона сказала, що всі точно розуміли, як почувається Гаррі через британські таблоїди, і яких змін він хоче, адже "якби критикували Кейт, із цим би ніхто не мирився." Меган із гіркотою каже друзям про те, що палац надавав перевагу її невістці та накинувся би на британські таблоїди, щоби захистити її сім'ю, якби це її (Міддлтон) постійно зачіпали", - поділилося джерело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Мар 2019 в 8:10 PDT

"Меган сказала, що Гаррі потрібно було стати на захист її, їхнього сина та його власної матері", - додав інформатор.

Зі слів співрозмовника видання, принц Гаррі неодноразово скаржився принцу Чарльзу та королеві на те, що ЗМІ "піддають булінгу" Меган. Але старші члени королівської родини не забажали нічого вдіяти, щоби "не порушувати протоколу", нехай і бачили, як страждає їхній син та онук.

"Вона сказала, що просто до сказу доводило те, як вони залишалися глухі до реальних та вагомих тривог Гаррі", - додав друг герцогині.

Маркл упевнена, якби вони з чоловіком залишилися жити в Англії, цькування преси не припинилося би. Адже їй не давали спокою навіть тоді, коли вона носила первістка та без жалю критикували за кожну дрібницю.

"Вона розповіла, що сказала Гаррі, що далі буде лише гірше, що цю ситуацію неможливо змінити на краще, і що єдине рішення - це взяти на себе контроль над власними життями", - пояснив інформатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 13 Июл 2019 в 8:19 PDT

Саме тому пара і прийняла доленосне рішення про "Мегзіт". Тепер же метою Гаррі та Меган є добитися закриття ЗМІ, які атакували їхню сім'ю.

Нагадаємо, судовий процес пари проти компанії News Group триває. Причому на боці журналістів виступає рідний батько Меган.

Як відомо, на необ'єктивність у висвітленні британською пресою подій із життя Меган та Кейт свого часу звертали увагу американські видання. Фактично дружину принца Гаррі сварили і соромили за те саме, за що розхвалювали жінку принца Вільяма. Годі й дивуватися, що Кетрін та Меган так і не змогли стати подругами.

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