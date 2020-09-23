Старі штанці - новий лук: Міддлтон побазікала з молодими батьками в парку. ФОТО

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон продемонструвала чудовий приклад капсульного гардеробу, де речі можуть поєднуватися між собою, утворюючи різні луки.

Рожеві брючки від свого костюму Marks & Spencer жінка скомбінувала з білою футболкою та білими кедами, вирушивши до парку Баттерсі. Кетрін там зустрілася з сім'ями, в яких є маленькі діти, та поговорила про важливість підтримки молодих батьків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 22 Вер 2020 р. о 7:25 PDT

Як пише Town & Country, кеди Міддлтон від бренду Superga, коштують такі 65 доларів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Home-Start UK (@homestartuk) 22 Вер 2020 р. о 8:57 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue Australia (@vogueaustralia) 22 Вер 2020 р. о 11:53 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 22 Вер 2020 р. о 1:11 PDT

Нагадаємо, коли Кейт бере участь у якихось заходах, що проходять у приміщенні, вона надягає маски, надаючи перевагу веселеньким і барвистим.

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