Слава Камінська похвалилася мейкапом та зачіскою для побачення з ексчоловіком
19 листопада 2020, 16:00
Співачка Слава Камінська дозволила дітям, 5-річному Леонарду та 4-річній Лаурі зробити їй мейкап та зачіску. Творчий процес зірка демонструвала у своєму Instagram.
На запитання, куди ж мамі, такій гарній, піти, малеча вирішила: на побачення до тата, Едгара Камінського.
Нагадаємо, Слава не виключає, що десь у глибині душі вони з колишнім чоловіком досі люблять одне одного. Хай там як, але експодружжя підтримує теплі стосунки заради сина й доньки. З "панянкою" Едгара, Ольгою Богатою Камінська знайомитися поки не збирається.
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