Слава Камінська похвалилася мейкапом та зачіскою для побачення з ексчоловіком

Співачка Слава Камінська дозволила дітям, 5-річному Леонарду та 4-річній Лаурі зробити їй мейкап та зачіску. Творчий процес зірка демонструвала у своєму Instagram.

На запитання, куди ж мамі, такій гарній, піти, малеча вирішила: на побачення до тата, Едгара Камінського.

Над образом Слави попрацювали стилісти Леон та Лаура скріншоти з instagram слави камінської

Співачка витримала і зачіску, і макіяж

Таку красу - тільки на побачення

Тримайся, татко Едгар!

Нагадаємо, Слава не виключає, що десь у глибині душі вони з колишнім чоловіком досі люблять одне одного. Хай там як, але експодружжя підтримує теплі стосунки заради сина й доньки. З "панянкою" Едгара, Ольгою Богатою Камінська знайомитися поки не збирається.