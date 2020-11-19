Слава Камінська похвалилася мейкапом та зачіскою для побачення з ексчоловіком

Четвер, 19 листопада 2020, 16:00

Співачка Слава Камінська дозволила дітям, 5-річному Леонарду та 4-річній Лаурі зробити їй мейкап та зачіску. Творчий процес зірка демонструвала у своєму Instagram.

На запитання, куди ж мамі, такій гарній, піти, малеча вирішила: на побачення до тата, Едгара Камінського

 
Над образом Слави попрацювали стилісти Леон та Лаура
скріншоти з instagram слави камінської 
 
Співачка витримала і зачіску, і макіяж
 
Таку красу - тільки на побачення
 
 
Тримайся, татко Едгар!
 

Нагадаємо, Слава не виключає, що десь у глибині душі вони з колишнім чоловіком досі люблять одне одного. Хай там як, але експодружжя підтримує теплі стосунки заради сина й доньки. З "панянкою" Едгара, Ольгою Богатою Камінська знайомитися поки не збирається.

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