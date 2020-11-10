Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана
10 листопада 2020, 11:44
"Сьогодні я закохана", - ці слова співачки Світлани Лободи разом із її фото прикрашають нову обкладинку російського грудневого Cosmopolitan.
У кого саме закохана артистка, залишається загадкою. А її інтерв’ю глянцю поки немає у мережі.
Зате у сторі Instagram є кілька нових фото, зокрема і в купальнику десь біля моря.
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