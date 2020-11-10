Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана

"Сьогодні я закохана", - ці слова співачки Світлани Лободи разом із її фото прикрашають нову обкладинку російського грудневого Cosmopolitan.

У кого саме закохана артистка, залишається загадкою. А її інтерв’ю глянцю поки немає у мережі.

Зате у сторі Instagram є кілька нових фото, зокрема і в купальнику десь біля моря.

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До Нового року Світлана уже готова

Ну Свєта, ну скажи вже, хто він!

"Не скажу!"

До речі, Лобода опинилася серед тих зірок, які підтримали футболіста Артема Дзюбу у скандалі з інтимним відео

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