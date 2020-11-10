Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана

"Сьогодні я закохана", - ці слова співачки Світлани Лободи разом із її фото прикрашають нову обкладинку російського грудневого Cosmopolitan.

У кого саме закохана артистка, залишається загадкою. А її інтерв’ю глянцю поки немає у мережі.

Зате у сторі Instagram є кілька нових фото, зокрема і в купальнику десь біля моря.

До Нового року Світлана уже готова

Ну Свєта, ну скажи вже, хто він!

"Не скажу!"

До речі, Лобода опинилася серед тих зірок, які підтримали футболіста Артема Дзюбу у скандалі з інтимним відео

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