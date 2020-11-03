Майже фудпорно: Нікітюк потроллила Фреймут варениками з вишнею. ВІДЕО

Завдяки телеведучій та знавчині етикету Ользі Фреймут усі вже знають, як правильно їсти хліб та кукурудзу, а ще тримати келих із вином.

А от її колега Леся Нікітюк вирішила дати відповідь на вкрай важливе для українців питання: як же правильно їсти вареники з вишнями.

Вона смачно потроллила Олю в своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Эти правила должен знать каждый✅ Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Лис 2020 р. о 12:43 PST

Нагадаємо, Леся, хоч і ласує варениками, має рельєфний живіт. А все завдяки щоденній планці.