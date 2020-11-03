Майже фудпорно: Нікітюк потроллила Фреймут варениками з вишнею. ВІДЕО
3 листопада 2020, 12:00
Завдяки телеведучій та знавчині етикету Ользі Фреймут усі вже знають, як правильно їсти хліб та кукурудзу, а ще тримати келих із вином.
А от її колега Леся Нікітюк вирішила дати відповідь на вкрай важливе для українців питання: як же правильно їсти вареники з вишнями.
Вона смачно потроллила Олю в своєму Instagram.
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Нагадаємо, Леся, хоч і ласує варениками, має рельєфний живіт. А все завдяки щоденній планці.
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