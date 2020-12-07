Міддлтон у пальті Alexander McQueen потанцювала на вокзалі під різдвяну пісеньку

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон вирушили у триденний передріздвяний тур потягом. Подружжя проїде дві тисячі кілометрів і дорогою зустрічатиметься з медиками, вчителями, людьми, які гідно вистояли "на передовій" пандемії COVID-19.

Стартував Royal Train Tour із лондонської залізничної станції Юстон. Проводжаючи Вільяма і Кейт, музиканти заграли для них різдвяний хіт "Merry Christmas Everyone", і герцогиня не стрималася від рухів під веселу музику.

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Для початку туру Міддлтон обрала пальто від Alexander McQueen і теплий шалик York Scarves, який коштує трохи більше 20 доларів. Про це пише Harper's Bazaar.

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На першій зупинці, в Единбурзі Міддлтон зійшла з потяга уже в синьому пальтечку.

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Як відомо, на Різдво королівська родина завжди з'їжджалася до Сандрінгемської резиденції, де обмінювалася прикольними подарунками та грала в настолки. Але цього року традицію буде порушено: Її Величність Єлизавета та її чоловік принц Філіп вирішили залишитися в Віндзорі.

Нагадаємо, на коронавірус уже перехворіли принц Чарльз та принц Вільям.

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