ЗМІ: принц Вільям тяжко перехворів на COVID-19

Британський принц Вільям таємно перехворів на COVID-19. Його діагноз не розголошували, щоби не провокувати паніку в суспільстві.

Про це, з посиланням на джерела у Кенсингтонському палаці, пишуть The Sun та ВВС.

38-річний Вільям хворів приблизно в той самий час, що і його 71-річний батько Чарльз, але переніс недугу важче.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 10 Жов 2020 р. о 12:36 PDT

"Вірус сильно вдарив по Вільямові - дійсно вибив його з колії. У якийсь момент йому було важко дихати, тож, звісно, всі довкола добряче панікували", - розповів інформатор.

За перебігом хвороби у принца спостерігали лікарі палацу. Вільям із сім'єю перебував на самоізоляції в своєму маєтку в графстві Норфолк, але продовжував працювати "на удальонці".

"Показавшись медикам та отримавши позитивний тест - що, безперечно, стало для нього шоком, враховуючи, яка він спортивна та здорова людина - Вільям вирішив, що справи мають робитися як зазвичай. Він був налаштований виконувати всі свої обов'язки", - зазначило джерело.

Нагадаємо, в березні Вільям необачно пожартував про коронавірус. Тоді принцові здавалося, що ця тема надто роздмухується медіа.