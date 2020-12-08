Ешлі Грем посвітила голими принадами в товаристві кралечок плюссайз

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка вже через вісім місяців після народження первістка повернулася до роботи на подіумі, не перестає зніматися в провокаційних сексі-фотосесіях.

Результатами однієї з них, де Ешлі склали компанію її фігуристі коліжанки, Палома Ельзессер, Алва Клер та Джилл Кортлев, можна помилуватися в Instagram.

Ешлі Грем зізнається, що її страшенно радують зміни в модній індустрії, де дедалі більшає пишної краси фото з instagram грем

Грем звабливо попозувала з іншими плюссайз-моделями

На "сольних" фото Грем теж продовжує демонструвати напівголі принади.

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