Ешлі Грем із нагоди 33-річчя засвітила неголену пахву на голому селфі

Американській моделі плюссайз Ешлі Грем 30-го жовтня виповнилося 33 роки. Свій особливий день красуня вирішила відзначити не яскравою вечіркою, а простими, земними задоволеннями - прогулянкою на природі з чоловіком та маленьким сином та релаксом у ванні.

Фото, відео та навіть пікантне селфі для свого Instagram іменинниця теж зробити не забула.

Ешлі відсвяткувала 33-тій день народження

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 2 Лис 2020 р. о 7:12 PST

Нагадаємо, свого первістка Айзека Ешлі народжувала вдома, за допомогою акушерок та доули. Упродовж вагітності модель чесно показувала шанувальникам, яких змін зазнає її тіло. Не перестала вона робити це й після пологів.

Грем уже повернулася до роботи, але продовжує годувати грудьми та не бачить жодних підстав робити з цього процесу якусь велику таємницю.

У січні зірка вперше стала мамою

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