Ешлі Грем із нагоди 33-річчя засвітила неголену пахву на голому селфі
Американській моделі плюссайз Ешлі Грем 30-го жовтня виповнилося 33 роки. Свій особливий день красуня вирішила відзначити не яскравою вечіркою, а простими, земними задоволеннями - прогулянкою на природі з чоловіком та маленьким сином та релаксом у ванні.
Фото, відео та навіть пікантне селфі для свого Instagram іменинниця теж зробити не забула.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, свого первістка Айзека Ешлі народжувала вдома, за допомогою акушерок та доули. Упродовж вагітності модель чесно показувала шанувальникам, яких змін зазнає її тіло. Не перестала вона робити це й після пологів.
Грем уже повернулася до роботи, але продовжує годувати грудьми та не бачить жодних підстав робити з цього процесу якусь велику таємницю.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Жінки – це супергерої": оголена Ешлі Грем із маленьким сином знялася для глянцю
Ешлі Грем уперше після пологів попозувала в купальнику. ФОТО
Грем у одноразових трусах показала, як виглядає її живіт через 3 тижні після пологів