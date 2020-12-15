Син Марченко потягав дружину на руках для романтичних ФОТО

Вівторок, 15 грудня 2020, 09:58

Син телеведучої Оксани Марченко та пасинок одіозного політика Віктора Медведчука, 23-річний Богдан не дуже любить світитися в соцмережах. Але він зробив виняток заради романтичного фотосету з молодою дружиною Катериною.

Кількому кадрами жінка поділилася в Instagram.

 
Богдан Марченко одружився з Катериною в жовтні
фото з instagram 

"Все, що з'являється в твоєму житті, є відображенням чогось, що відбувається всередині тебе... Життя прекрасне... Життя - не ті дні, що минули, а ті, що запам'яталися", - глибокими фразами в стилі свекрухи Оксани підписала Катя фотографії.

 
Обраниця пасинка Медведчука - модель, візажистка і фотографиня
 
До шлюбу пара зустрічалася кілька років
 
 

Нагадаємо, в Марченко-старшої є власні секрети щасливого шлюбу. Один із них - не матюкатися

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