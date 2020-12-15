Син Марченко потягав дружину на руках для романтичних ФОТО
Син телеведучої Оксани Марченко та пасинок одіозного політика Віктора Медведчука, 23-річний Богдан не дуже любить світитися в соцмережах. Але він зробив виняток заради романтичного фотосету з молодою дружиною Катериною.
Кількому кадрами жінка поділилася в Instagram.
"Все, що з'являється в твоєму житті, є відображенням чогось, що відбувається всередині тебе... Життя прекрасне... Життя - не ті дні, що минули, а ті, що запам'яталися", - глибокими фразами в стилі свекрухи Оксани підписала Катя фотографії.
Нагадаємо, в Марченко-старшої є власні секрети щасливого шлюбу. Один із них - не матюкатися.
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