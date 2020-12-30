Наташа Корольова вдала з себе сексапільну "чорну Снігуроньку"

Співачка Наташа Корольова для новорічного кліпу приміряла образ Снігуроньки, але не класичної, а радше "для дорослих".

47-річна зірка похвалилася своїм перевтіленням у Instagram.

Наташа Корольова показала епатажний новорічний образ фото з instagram корольової

Такі Снігуроньки, мабуть, приходять лише до дуже-дуже неслухняних хлопчиків

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Таких як 50-річний Тарзан, наприклад

Нагадаємо, 2020-й рік видався непростим для Наташі, адже їй наставив роги стриптизер Тарзан.

Але зірка вирішила зберегти шлюб, іще й, як то кажуть, зробити лимонад із кислих лимонів, яке підкинуло їй життя. Удвох із чоловіком вони взяли участь у телевізійному реалітішоу: пожили в племені африканських аборигенів, остаточно помирилися та повторили шлюбні обітниці.

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