"Важливо завжди залишатися жінкою": Корольова оголила декольте та стегна в сексі-фотосесії
Співачка Наташа Корольова вирішила побалувати своїх шанувальників гарячим фотосетом, а ще поміркувати про важливе: як жити в сучасному світі, де так багато неправдивої інформації, і як бути справжньою жінкою.
Про це 47-річна дружина стриптизера Тарзана написала в Instagram.
"...Хочемо ми або ні, ми всі стали поколінням 2.0 - ми всі в мережах. Хтось і одних, хтось у інших. Але... важливо завжди залишатися жінкою! Справжньою, проявляти свої емоції - сміятися, плакати, кусати пальці від розпачу; не боятися бути без гриму, розуміючи, що ти - це ТИ. І в цьому твоя цінність", - поділилася мудрістю Корольова.
"Важливо не перетворюватися на і-бомжів та і-пройдисвіток, а зберігати обличчя, культуру спілкування, поважати чужі почуття та, передусім, дарувати любов!", - наголосила вона.
Нагадаємо, раніше Наташа ділилася своїми думками стосовно кризи середнього віку, через яку чоловіки ходять "на лівачок". Але скандальні амурні походеньки свого 50-річного Тарзана артистка зрадою не вважає.
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