Потап згадав, як побував на пологах Горової і відтоді "бухає"

Колишніх чоловіка та дружину, шоумена Потапа та продюсерку Ірину Горову пов'язують професійні й товариські стосунки, а ще, найголовніше, спільний син Андрій.

Дванадцять років тому артист був присутній при його народженні і радить робити це всім чоловікам, які бажають підтримати свою жінку.

Щоправда, сам Потап від побаченого тоді мало не зомлів.

Цю особисту тему вони обговорювали з Позитивом та Владом Ямою у YouTube-шоу 2POpodcast.

Потап був присутній на пологах і всім "міцним" чоловікам теж радить фото з instagram потапа

Влад зізнався, що стояв за дверима, коли дружина Лілія народжувала їхнього первістка. Адже танцівникові паморочиться в голові, навіть коли в нього беруть кров із пальця.

"Я все бачив. Тому після цього, скільки років Андрієві, стільки я бухаю", - зізнався в свою чергу Потап.

Артист наголосив, що видовище це не для слабкодухих, тому по силах лише "міцним" чоловікам.

"Я це все бачу, і лікар мене під руку тримає чомусь. Я розумію в цей момент, що я трохи падав. Він каже: "Нічого-нічого, нормально-нормально". І дістає дитину", - пригадав Потап.

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Він додав, що швидко забуває все погане, тому на якості його сексуального життя, всупереч поширеному міфові, цей досвід не позначився.

Як відомо, нинішня дружина Потапа, Настя Каменських торік казала, що вони хочуть завести спільного малюка, але чекають, доки так вирішить Всесвіт. Завагітніти від коханого артистка готова навіть у аеропорті.

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