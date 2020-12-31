Голопопа Каменських, Морозюк із кавунами, 51-річна Лопес та ню плюссайз від Lizzo: найгарячіші оголення-2020

Через карантинні обмеження непростого 2020-го світові зірки мали небагато нагод для вигулу ошатних вбрань на червоних доріжках. Але, хай там що, посвітити своїми голими принадами - завжди вдала ідея. І селебрітіз не підкачали.

"Цнотливе" прозоре спіднє та відверте "ню" - ми зібрали найгарячіші кадри, які милували нам (і, сподіваємося, вам теж) око впродовж цього року.

Наприклад, американська актриса Гвінет Пелтроу вважає, що коли жінка наближається до менопаузи та стає менш "їб*бельною", натомість у ній яскравіше проявляється внутрішня краса. Але це ніякий не привід припинити фотографуватися голяка та викладати світлини в соцмережі.

Сама Гвінет на своє 48-річчя так і вчинила.

Хуліганка Гвінет день народження вирішила зустріти в чому її мати, акторка Блайт Даннер , народила

У лютому 2020 світ побачив цікавий проєкт Painted Princess, до якого долучилися українські моделі. Вони роздяглися та пообмащувалися фарбою.

У такому ж вигляді перед камерою позували чимало красунь із різних країн. Кошти, одержані з продажів еротичних постерів, пішли на боротьбу з торгівлею людьми та допомогу жертвам.

Той випадок, коли еротика ще й допомагає робити добрі справи

Було би дуже прикро, якби принадами Тіни Кунакі міг милуватися лише її чоловік, 54-річний Венсан Кассель. Але, на щастя, 23-річна кучерява кралечка працює моделлю і часто знімається в відвертих фотосесіях. Зокрема цього року вона порадувала фанів, попозувавши на коні в прозорому спідньому.

Тіна Кунакі вийшла за Касселя в 2018-му, а торік подарувала йому донечку

Співачка Настя Каменських могла б щороку потрапляти до подібних списків, адже вона - одна з тих зірок, які найчастіше викладають оголені фото у мережу.

Голою попою Насті милується не лише Потап, а і весь Інтернет

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес вважає, що з віком стає лише кращою. А тим, хто ще в цьому сумнівається, варто лише поглянути на кадри, де 51-річна зірка постає в чому мати народила. Утнула таке Джей Ло заради свого нового відео.

У Дженніфер через пандемію зірвалося весілля . Але зірка не занепала духом і знайшла чим себе зайняти!

Колишня дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина перетворила свій блог на суцільні еротичні фото та життєво-повчальні дописи. Між позуванням з кавунами на цицях та тренуваннями у спортзалі, Іра ще любить розказати, як треба кайфувати від життя та рятуватися від нещасного кохання.

Морозюк не просто оголюється, а й ділиться лайфхаками

Американська плюссайз-модель Ешлі Грем цього року стала мамою і заявила, що жінки – справжні герої. Відтоді вона прославляє своє неідеальне тіло з розтяжками і целюлітом, часто позує з дитям на цицях та всіляко підтримує жінок, які народили і переймаються через свої недоліки.



Ешлі продовжує прославляти своє тіло та материнство

Британська супермодель Наомі Кемпбелл у свої 50 може запхати за пояс багатьох юних красунь. Доказ: її голе фото для кампейну Vivienne Westwood. Як відомо, Наомі дуже пощастило з генетикою, але також "чорна пантера" полюбляє радикальні дієти та голодування.

50-річна Наомі не збирається відмовлятися від зйомок "ню". Надто коли про це просить Вів'єн Вествуд

Американська реперка Lizzo нещодавно помітно схудла, але все одно продовжує завзято нести в маси меседж бодіпозитиву. Вона вважає, що чоловікам не варто критикувати пишних жінок – якщо вони не хочуть, аби ті взялися оцінювати розмір їхніх цюцюрок. Сама артистка часто демонструє своє голе тіло в Instagram та позує в зухвалих образах для журналів.

Lizzo пишається своїм тілом та пропагує бодіпозитив

Поряд із відомими красунями до оголень 2020-го року ми вирішили додати і нетривіальний вчинок робітника білоруського автомобільного заводу, який показав свої геніталії російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Це була оригінальна відповідь білоруса на запитання Соловйова, як у них там у Білорусі справи з протестами.

Сподіваємося, у наступному році приводи для оголень будуть лише позитивними та мирними, а фото – естетичними і надихаючими.

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