Татові сльози та зворушливі слова: Монатік із дружиною привітали сина з 5-річчям

У родині співака Дмитра Монатіка велике свято: синові артиста від дружини Ірини, Дані виповнилося 5 років.

Свого ювіляра батьки привітали в Instagram, поділившись архівними фото з первістком. На одному з яких щасливий тато плаче, забираючи дружину з малям із пологового.

Дмитро не стримав сліз, коли забирав свого первістка з пологового

"Цей день і ці сльози щастя коханого чоловіка, найкращого тата на Землі я запам'ятаю на все життя. Ми навіть не уявляли, наскільки сильно змінюється життя, в кращий бік, з появою дитини, ще й такого чудового хлопчика", - зізналася Ірина, подякувавши Дані, що обрав у батьки саме їх.

Подружжя поділилося архівними світлинами з Данею

Хлопчикові виповнилося 5

"Якось на моє питання тобі 4-річному: "Ким ти хочеш стати, коли виростеш?", ти дав відповідь, яка рухає мною по сей день і здійснюватиме це в моїй свідомості, доки я є на землі. Ти відповів: "татом"...", - поділився Дмитро.

"Я тоді відчув щось, чого ніколи не відчував раніше, щось, що намагаюся відшукати в собі, щоразу, коли душа на шматки крається, і світ намагається збити з ніг. Коли сірим-сіро, брехня і, здається, проблема переходить у статус "глобальної", я згадую твої слова, такого маленького, але вже з такими розумними очима, питаннями та відповідями, і всі проблеми стають просто піною від хвиль такого красивого океану, ім'я котрому життя", - написав артист.

Монатік подякував дружині за два дива, які вона йому подарувала - улюблених синів. Він сподівається, що колись, коли Дані виросте та заведе собі фотоблог, він доскролить до цього татового допису.

"Я пишаюся тобою як сином, пишаюся тобою як старшим братом, пишаюся тобою як другом. Завжди будь гідним! З першим ювілеєм тебе, нас старшенький Даня. Привіт", - додав співак.

Як відомо, обличчя Дані та Платона батьки поки стараються не показувати в мережі. Зате Ірина інколи ділиться гарними фото себе в купальнику.

Фото з Instagram Монатіка та його дружини

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Монатік згадав, як у порожній квартирі спав на матраці зі своєю "героїнею"