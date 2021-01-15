Добкіна в купальнику на Мальдівах видовищно вийшла з води. ВІДЕО

Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла красиво проводить свої зимові канікули на Мальдівах.

Туди дівчина полетіла після відпочинку в Дубаї. І тепер дратує своїх підписників світлинами на тлі лазурового океану.

А ще новоспечена співачка бавиться зйомками ефектних відео. Одне з таких вона виклала в Instagram.

Нещодавно Алла позувала у глянці , а тепер позує на Мальдівах

"А сфоткай мене типу я бігаю"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Михайловна (@dobkinaofficial)

"Сучка, не псуй мені настрій, я вже в Києві", - прокоментувала одне з фото Алли її подружка Слава Камінська

Нагадаємо, минулого січня Добкін відзначав своє 50-річчя у сімейному колі на Мальдівах.

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