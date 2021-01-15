Добкіна в купальнику на Мальдівах видовищно вийшла з води. ВІДЕО
15 січня 2021, 11:24
Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла красиво проводить свої зимові канікули на Мальдівах.
Туди дівчина полетіла після відпочинку в Дубаї. І тепер дратує своїх підписників світлинами на тлі лазурового океану.
А ще новоспечена співачка бавиться зйомками ефектних відео. Одне з таких вона виклала в Instagram.
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Нагадаємо, минулого січня Добкін відзначав своє 50-річчя у сімейному колі на Мальдівах.
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