Мамина реготуха: Дімопулос показала страшенно миле ВІДЕО з 1-річною донею
11 грудня 2020, 17:00
Переможниця цьогорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом із чоловіком і донею відпочиває в Дубаї, тож має багато часу та натхнення, щоби частіше знімати 1-річну Софу для Instagram.
Вона запостила відео, яке можна переглядати без кінця - аж поки настрій не покращиться. На ньому дівчинка сміється і демонструє свої кілька зубчиків.
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Як відомо, доньку Санта планувала назвати інакше, але астролог її відмовив. Нагадаємо, нещодавно Дімопулос розказала, скількох іще діточок хоче подарувати своєму коханому Ігореві.
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