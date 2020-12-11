Мамина реготуха: Дімопулос показала страшенно миле ВІДЕО з 1-річною донею

Переможниця цьогорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом із чоловіком і донею відпочиває в Дубаї, тож має багато часу та натхнення, щоби частіше знімати 1-річну Софу для Instagram.

Вона запостила відео, яке можна переглядати без кінця - аж поки настрій не покращиться. На ньому дівчинка сміється і демонструє свої кілька зубчиків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Як відомо, доньку Санта планувала назвати інакше, але астролог її відмовив. Нагадаємо, нещодавно Дімопулос розказала, скількох іще діточок хоче подарувати своєму коханому Ігореві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

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