Красиво стрибає та вміє обіймати: Дімопулос поміркувала про те, яка вона пантера
Колишній співачці Санті Дімопулос лестить, коли її порівнюють із чорною пантерою.
Яка ж вона, її внутрішня хижачка, красуня вирішила розказати в своєму Instagram.
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Черная пантера 🖤 Я не впервые слышу это прозвище в свою сторону, но впервые – в публичной плоскости: с экрана телевизора, из уст ведущего телешоу, во время прямого эфира. Пришло время разобраться: кто она? Кто такая черная пантера? Это… Та, кто умеет сгруппироваться перед прыжком. Взвесить свои силы, оценить затрату усилий и… прыгнуть. Красиво, быстро и четко в цель. Та, кто ценит и обожает свою семью и знает, что семья – это самое важное. Куда бы она ни шла, пантера всегда возвращается к своим близким, ведь это – ее территория. Та, кто умеет распределять свои ресурсы и возможности. И бежать на длинные дистанции. Та, кто не боится смотреть в глаза. Та, кто не боится своих желаний – ведь они всегда сбываются, если очень захотеть. Та, кто не боится мечтать. Та, кто умеет обнимать – нежно и одновременно сильно: так, чтобы было слышно, как бьется сердце. Та, кто умеет любить и ценить: себя, своих близких, свою жизнь ❤️ Photo @kulakowskiy 📸 Style @olgaslon 💃🏻 Muah @my.shura 💄 Hair @tvelinalena 💇🏻♀️
Нагадаємо, народження торік донечки Софії дуже змінило Санту. Ця дитина "відкрила в ній потужний потік енергії та любові", і дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка тепер хоче стати мамою ще принаймні двох.
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