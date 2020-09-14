"Мій світ ти перевернула повністю": Дімопулос ніжно привітала доньку з першим днем народження

Колишня співачка, а нині учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася світлинами та відео своєї доньки Софії, якій 14-го вересня виповнився рочок.

Своїй дівчинці, яку вдома звуть Софушкою, зіркова мама присвятила зворушливий допис у Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos) 14 Вер 2020 р. о 2:01 PDT

"Моя чарівна дівчинко, коли ти з посмішкою з'явилася на світ - Всесвіт посміхнувся. Ти народжена, щоби нести любов та радість у цей світ. А мій персональний світ ти перевернула повністю. Я знала, що в мені багато енергії та любові, але ти відкрила такий потужний потік, що я готова обійняти всю планету", - зізналася Санта.

"З днем народження, наша безкінечносте", - привітала вона дочку.

Нагадаємо, свою Софу, яку могли назвати Тіаною або Мікеллою, Дімопулос народжувала в Монако. Чоловік красуні Ігор Кучеренко, для якого дівчинка - четвертий нащадок, був присутній на пологах.

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