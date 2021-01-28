Фреймут у сукні в білизняному стилі показала, як "зайти в хмаринку"
Четвер, 28 січня 2021, 17:30
Телеведуча Ольга Фреймут, яка несподівано перестала бути білявкою, зняла для своїх шанувальників чергове повчальне відео.
Тепер, коли вони вже знають, як правильно плескати в долоньки та тримати келих із вином, 38-річна зірка вирішила перейти до наступного левела.
"Як правильно наносити парфуми? На себе? Ні. Краще покропити перед собою і зайти в хмаринку", - пояснила вона.
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Нагадаємо, на думку Олі, в умовах карантину українки проходять "тест на жіночність".
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