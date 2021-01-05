Кейт Міддлтон обскакала Меган Маркл у рейтингу впливових модниць Британії

Герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон отримала ще один титул - найпопулярнішої модної інфлуенсерки 2020-го року в Великій Британії. Іншими словами, саме її луки спричиняли найбільший фурор, і саме їх жінки хотіли повторювати найбільше.

Як пояснює The Daily Mail, модні експерти проаналізували річні показники онлайн-шопінгу, а саме те, як зростав попит на ту чи іншу річ після того, як її помічали на комусь із селебрітіз.

Відтак найвпливішою в цьому сенсі виявилася Кейт. Зокрема після того, як у червні герцогиня вигуляла квітчасте літнє плаття Faithfull the Brand, кількість пошуків схожих суконь у мережі зросла на 112 %. А саме таку модель, як у Кейт, розкупили на сайтах менш ніж за добу.

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Також цього року саме Міддлтон викликала сплеск попиту на пальта в дрібну клітинку та кардигани з зубчастим коміром.

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Другою серед найвпливовіших модниць країни визнали телеведучу Холлі Віллоубі, і вже третьою йде герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Власне, воно й не дивно, адже принц Гаррі та його дружина востаннє здійснили вихід в якості членів королівської родини аж у березні. Після "Мегзіта" пара вже з'являлася на публіці нечасто.

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Нагадаємо, Кейт Міддлтон постійно подає приклад економного ставлення до одягу: речі вона зберігає роками та надягає в люди по кілька разів.

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