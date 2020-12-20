Більше жодних фото: Меган Маркл здобула перемогу в суді проти папараці
Відколи британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівську родину, вони активно працюють над тим, щоби покласти край втручанню ЗМІ в своє особисте життя.
Судова війна з The Daily Mail іще триває, і особливих успіхів у ній Маркл поки не здобула, зате справа проти агенції Splash завершилася перемогою герцогині.
Папараці зобов'язалися більше не фотографувати Меган, Гаррі та їхнього сина Арчі.
Про це пишуть Town & Country та The Guardian.
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"Задоволення цього позову являє собою чіткий сигнал про те, що незаконну, агресивну та нав'язливу поведінку папараці не терпітимуть, і що пара до таких речей ставиться серйозно - як і будь-яка інша родина на їхньому місці", - заявили представники Гаррі й Меган.
Нагадаємо, приводом для позову стали фотографії, зроблені під час прогулянки Меган із собаками та сином у кенгурушці.
До слова, в жовтні офіційні вибачення принесла парі новинна агенція X17. Це сталося після того, як принц із дружиною звернулися до суду зі скаргою на дрони та гелікоптери з папараці, які літають над їхнім маєтком у Санта-Барбарі, заважаючи сусідам та не даючи спати маленькому Арчі.
"У всіх сімей є право почуватися в безпеці у власному домі, і це право охороняється законом", - наголосив адвокат герцога та герцогині.
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Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон кілька років тому судилися з французьким виданням, яке надрукували фото герцогині топлес. До справи тоді залучили й пікантні світлини Меган Маркл та відео з її "стриптизом".
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