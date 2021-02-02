Цибульська посвітила стрункою фігуркою в боді та "збільшила" груди

Співачка Оля Цибульська, якій кілька років тому вдалося змінити свої стосунки з їжею та суттєво схуднути, тепер гордо хизується в мережі струнким тілом.

Кумедне відео, в якому вона "збільшила" собі бюст за допомогою серветок, артистка виклала в Instagram.

А ще 35-річна Оля розказала підписникам трохи про себе, причому у відсотках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Нагадаємо, раніше Цибульська розповідала про свій секс у ліфті.

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