Цибульська посвітила стрункою фігуркою в боді та "збільшила" груди
2 лютого 2021, 12:30
Співачка Оля Цибульська, якій кілька років тому вдалося змінити свої стосунки з їжею та суттєво схуднути, тепер гордо хизується в мережі струнким тілом.
Кумедне відео, в якому вона "збільшила" собі бюст за допомогою серветок, артистка виклала в Instagram.
А ще 35-річна Оля розказала підписникам трохи про себе, причому у відсотках.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, раніше Цибульська розповідала про свій секс у ліфті.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Цибульська похвалилася розтяжкою й поміркувала про "просто секс"
Приєднуйтесь до дискусії