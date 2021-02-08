Жінка Тищенка без мейкапу підмочила ошатну сукню на заході сонця. ФОТО

Ресторатор Микола Тищенко, відпочивши разом із дружиною Аллою Барановською та сином у Дубаї, повернувся до України робити свою Зе-депутатську роботу. Його ж прекрасна половина лишилася сумувати за коханим у теплих краях.

А ще робити фото для свого Instagram.

Дружина Тищенка в Дубаї наробила "мокрих" фото на заході сонця фото з instagram

"Увесь мій парадний гардероб відлетів додому разом із чоловіком, але парочка красивих суконь на випадок таких заходів сонця все ж лишилася...", - поділилася Алла.

Алла відправила майже весь свій гардероб із чоловіком до Києва

"Максимально не люблю позувати в відпустці, зачіска морська, no makeup, майже випадкові кадри", - скромно вточнила вона.

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Нагадаємо, нещодавно дружину Тищенка звинуватили в пластиці обличчя.

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