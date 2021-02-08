Жінка Тищенка без мейкапу підмочила ошатну сукню на заході сонця. ФОТО

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:26

Ресторатор Микола Тищенко, відпочивши разом із дружиною Аллою Барановською та сином у Дубаї, повернувся до України робити свою Зе-депутатську роботу. Його ж прекрасна половина лишилася сумувати за коханим у теплих краях.

А ще робити фото для свого Instagram.

 
Дружина Тищенка в Дубаї наробила "мокрих" фото на заході сонця
фото з instagram 

"Увесь мій парадний гардероб відлетів додому разом із чоловіком, але парочка красивих суконь на випадок таких заходів сонця все ж лишилася...", - поділилася Алла.

 
Алла відправила майже весь свій гардероб із чоловіком до Києва

"Максимально не люблю позувати в відпустці, зачіска морська, no makeup, майже випадкові кадри", - скромно вточнила вона.

 
Якщо ви раптом не помітили: тут молодиця без мейкапу
 
 
Окрім YSL в Алли також є окуляри Dior за 18-20 тисяч гривень

Нагадаємо, нещодавно дружину Тищенка звинуватили в пластиці обличчя.

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