Жінка Тищенка без мейкапу підмочила ошатну сукню на заході сонця. ФОТО
8 лютого 2021, 13:26
Ресторатор Микола Тищенко, відпочивши разом із дружиною Аллою Барановською та сином у Дубаї, повернувся до України робити свою Зе-депутатську роботу. Його ж прекрасна половина лишилася сумувати за коханим у теплих краях.
А ще робити фото для свого Instagram.
"Увесь мій парадний гардероб відлетів додому разом із чоловіком, але парочка красивих суконь на випадок таких заходів сонця все ж лишилася...", - поділилася Алла.
"Максимально не люблю позувати в відпустці, зачіска морська, no makeup, майже випадкові кадри", - скромно вточнила вона.
Нагадаємо, нещодавно дружину Тищенка звинуватили в пластиці обличчя.
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