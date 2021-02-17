Фреймут архівними фото привітала з 15-річчям свою "зухвалу улюбленицю"
Телеведуча та багатодітна мама Ольга Фреймут святкує 15-и день народження своєї старшої доньки Злати. Іменинницю зірка привітала в Instagram, поділившись архівними фотографіями.
"Донечка, з Днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч: підтримати, захистити, обійняти. З тобою пов’язані найтепліші спогади. Лише з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюблениця", - написала Оля.
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До слова, сама Злата, рахуючи години до настання дня свого народження, згадала саме про матусю.
"Сподіваюся, мені вдається, щоби вона мною пишалася", - написала дівчина.
Як відомо, зараз Злата має набагато темніші коси, ніж у дитинстві. Донька Фреймут серйозно захоплюється танцями та позиціонує себе феміністкою.
Нагадаємо, від гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка в Олі є ще одна дочка Євдокія та син Валерій.
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