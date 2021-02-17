Фреймут архівними фото привітала з 15-річчям свою "зухвалу улюбленицю"

Телеведуча та багатодітна мама Ольга Фреймут святкує 15-и день народження своєї старшої доньки Злати. Іменинницю зірка привітала в Instagram, поділившись архівними фотографіями.

Старшій доньці Фреймут виповнилося 15

"Донечка, з Днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч: підтримати, захистити, обійняти. З тобою пов’язані найтепліші спогади. Лише з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюблениця", - написала Оля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

До слова, сама Злата, рахуючи години до настання дня свого народження, згадала саме про матусю.

"Сподіваюся, мені вдається, щоби вона мною пишалася", - написала дівчина.

Як відомо, зараз Злата має набагато темніші коси, ніж у дитинстві. Донька Фреймут серйозно захоплюється танцями та позиціонує себе феміністкою.

Нагадаємо, від гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка в Олі є ще одна дочка Євдокія та син Валерій.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Думали, будуть сльози": Фреймут уперше відвела 3-річну доньку до найдорожчої школи Києва

14-річна дочка Фреймут похвалилася фігурою в хижому купальнику. ФОТО