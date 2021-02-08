"Як дівчинка": 38-річна Фреймут у ніжній сукні похвалилася випадковим компліментом

Телеведучій Ользі Фреймут підняли настрій у Львові несподіваним компліментом, і вона вирішила поділитися ним із шанувальниками. А ще - покрасуватися у ніжному платтячку від Chloé.

Кілька світлин 38-річна зірка запостила в Instagram.

Фреймут отримала позитивні враження від поїздки до Львова фото з instagram фреймут

На думку Фреймут, у Львові вміють по-особливому спілкуватися: "без мобільних на столах, зацікавлено, неквапливо, змовницько схилившись один до одного, обговорюючи нові плітки міста". І це надихає та дає знати, що люди не збайдужіли один до одного.

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Телезірка покрасувалася в сукні від Chloé

"... Я забігла в маленький магазин цукерок на Краківській. Купувала солодощі під пильним поглядом статечних львівських панн у віці. Одна, вражена, як багато купую цукерок,звернулась до мене:

- Пані, видно, файна гостя.

- Дякую, у мене троє діток, семеро похресників... Купую гостинці.

- Як троє діток?! -Здивувалася інша жінка. -Тож пані сама, як дівчинка!", - переповіла Оля.

"Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, справді з якимись дівочими силами", - підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Фреймут зізналася, що потерпає від від власної скутості та холодності.

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