Мама і син на прогулянці: палац поділився зворушливими ФОТО Єлизавети ІІ з принцом Чарльзом

94-річна королева Єлизавета та 72-річний принц Чарльз разом помилувалися весняним цвітом, і фото всміхнених мами з сином палац оприлюднив у Instagram із нагоди великоднього вікенду в Великій Британії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

Її Величність та Його Високість гуляли територією резиденції Фрогмор-хаус.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Як відомо, принц Чарльз обожнює садівництво та інколи особисто порається з клумбами.

Нагадаємо, рік тому син королеви перехворів на COVID-19. У лютому Чарльз та його дружина Камілла Паркер-Боулз отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Як повідомляє People, Єлизавета ІІ нещодавно щепилася вдруге.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Гліцинії Єлизавети ІІ та нарциси Чарльза: королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram

"Радше залатаю, ніж викину": принц Чарльз, який береже одяг із 1980-х, розповів про заощадливість у Vogue

У хустині та зручних штанцях: 94-річна королева Єлизавета катається верхи на поні

"Шок і смуток": як Єлизавета ІІ та інші родичі сприйняли інтерв'ю принца Гаррі й Меган, та що сказали її батько з сестрою