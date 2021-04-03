Мама і син на прогулянці: палац поділився зворушливими ФОТО Єлизавети ІІ з принцом Чарльзом

3 квітня 2021, 10:00

94-річна королева Єлизавета та 72-річний принц Чарльз разом помилувалися весняним цвітом, і фото всміхнених мами з сином палац оприлюднив у Instagram із нагоди великоднього вікенду в Великій Британії.

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Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

Її Величність та Його Високість гуляли територією резиденції Фрогмор-хаус.

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Як відомо, принц Чарльз обожнює садівництво та інколи особисто порається з клумбами.

Нагадаємо, рік тому син королеви перехворів на COVID-19. У лютому Чарльз та його дружина Камілла Паркер-Боулз отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Як повідомляє People, Єлизавета ІІ нещодавно щепилася вдруге.

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