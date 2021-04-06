Cедокова в обіймах чоловіка попозувала на камеру з 1990-х

Співачка Ганна Седокова та її чоловік Яніс Тімма здійснили таку собі мандрівку в минуле. Пара знялася на старий плівковий фотоапарат та поділилася світлинами в Instagram.

Kамера, якою були зроблені знімки, старша за 28-річного Яніса. Як зазначив спортсмен у сторіз, вона 1991-го року.

Аня з Янісом знялися на стару камеру фото з instagram седокової

У 1991-му році Седокова вже ходила до школи, а Тімма ще не народився

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Нагадаємо, Седокова і Тімма одружилися минулої осені. Спортсмен любить доньок та сина своєї обраниці та вважає, що неправильно ділити дітей на своїх та чужих. Як відомо, в Яніса від попереднього шлюбу теж є маленький хлопчик.

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