Кульбабова романтика: Байден зірвав квітку для дружини в лимонній сукні як у Маркл
43 роки у шлюбі – не привід для зникнення романтики. Це на своєму прикладі вкотре довів президент США Джо Байден, який замилував мережу зворушливим вчинком.
29-го квітня під час перебування в Атланті Байден, ідучи до гелікоптера, нахилився і зірвав у траві кульбабку для своєї дружини Джилл.
Цей романтичний жест, звісно ж, не лишився непоміченим у пресі.
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До речі, перша леді США була в сукні з лимонним принтом від Oscar de la Renta. Майже в такій самій сукні вперше після оголошення про другу вагітність з'явилася на публіці Меган Маркл в лютому.
Докторка Джилл Байден уже вдягала цю сукню раніше - у Міжнародний жіночий день 8-го березня. Тоді ЗМІ розцінили це як підтримку Маркл.
Фото Getty Images з Instagram
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