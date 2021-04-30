Кульбабова романтика: Байден зірвав квітку для дружини в лимонній сукні як у Маркл

43 роки у шлюбі – не привід для зникнення романтики. Це на своєму прикладі вкотре довів президент США Джо Байден, який замилував мережу зворушливим вчинком.

29-го квітня під час перебування в Атланті Байден, ідучи до гелікоптера, нахилився і зірвав у траві кульбабку для своєї дружини Джилл.

Цей романтичний жест, звісно ж, не лишився непоміченим у пресі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

До речі, перша леді США була в сукні з лимонним принтом від Oscar de la Renta. Майже в такій самій сукні вперше після оголошення про другу вагітність з'явилася на публіці Меган Маркл в лютому.

Ця сукня на Меган коштує 3,5 тисячі доларів

Докторка Джилл Байден уже вдягала цю сукню раніше - у Міжнародний жіночий день 8-го березня. Тоді ЗМІ розцінили це як підтримку Маркл.

Фото Getty Images з Instagram

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