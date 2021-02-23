У сукні за $3,5 тисячі: Меган Маркл показалася вперше після оголошення про вагітність
Після оголошення про вагітність та остаточного "ні" королівській родині щодо можливості повернення, британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уперше з'явилися на публіці. Щоправда, віртуально.
Пара взяла участь в онлайн-заході Spotify Stream On та прорекламувала свій подкаст Archewell Audio.
Для появи на екрані 39-річна герцогиня обрала сукню від Oscar de la Renta, повідомляє Insider.
Коштує така 3490 доларів.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО З 38:40:
Нагадаємо, як уже не вперше помічають експерти, варто Меган Маркл вигуляти на публіці якусь річ, попит у мережі на таку саму або хоча би схожу стрімко зростає. Тим не менш, більш впливовою за герцогиню модною інфлуенсеркою є Кейт Міддлтон.
Як відомо, подейкують, що син або донька Гаррі й Меган з'явиться на світ у травні. Первісткові подружжя, Арчі Гаррісону на той момент виповниться два роки.
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