57-річна Лоліта покрасувалася в купальнику з вирізом до пупа

Співачка Лоліта, яка після розлучення з п'ятим чоловіком узялася за своє здоров'я та схудла, тепер іще завзятіше демонструє свою фігуру в мережі.

57-річна зірка запостила в Instagram відео себе у купальнику та поміркувала про "пропаганду" ЛГБТ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Нагадаємо, Лоліта свого часу спробувала секс із жінкою, але переконалася, що це "не її".

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