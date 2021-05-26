57-річна Лоліта покрасувалася в купальнику з вирізом до пупа
26 травня 2021, 10:00
Співачка Лоліта, яка після розлучення з п'ятим чоловіком узялася за своє здоров'я та схудла, тепер іще завзятіше демонструє свою фігуру в мережі.
57-річна зірка запостила в Instagram відео себе у купальнику та поміркувала про "пропаганду" ЛГБТ.
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Нагадаємо, Лоліта свого часу спробувала секс із жінкою, але переконалася, що це "не її".
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