Морозюк продемонструвала соковиті форми в крихітних купальниках. Гарячі ФОТО

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка, 31-річна Ірина продовжує радувати шанувальників яскравими фото з турецького відпочинку.

Схоже, в свої валізи білявка напакувала лише мегавідверті та суперсексуальні вбрання й купальники, котрі практично не ховають від чужих очей її принади.

Морозюк вигулює сміливі купальники в Туреччині фото з instagram морозюк

М - мінімалізм

А як вам декольте?

Ексдружина Морозюка відпочиває з їхнім 5-річним сином

Нагадаємо, Іра має дуже просте пояснення тому, що може їсти що заманеться та не гладшати: вона - відьма.

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