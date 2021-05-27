Морозюк продемонструвала соковиті форми в крихітних купальниках. Гарячі ФОТО
27 травня 2021, 17:09
Ексдружина футболіста Миколи Морозюка, 31-річна Ірина продовжує радувати шанувальників яскравими фото з турецького відпочинку.
Схоже, в свої валізи білявка напакувала лише мегавідверті та суперсексуальні вбрання й купальники, котрі практично не ховають від чужих очей її принади.
Нагадаємо, Іра має дуже просте пояснення тому, що може їсти що заманеться та не гладшати: вона - відьма.
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