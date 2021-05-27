Морозюк продемонструвала соковиті форми в крихітних купальниках. Гарячі ФОТО

Четвер, 27 травня 2021, 17:09

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка, 31-річна Ірина продовжує радувати шанувальників яскравими фото з турецького відпочинку.

Схоже, в свої валізи білявка напакувала лише мегавідверті та суперсексуальні вбрання й купальники, котрі практично не ховають від чужих очей її принади.

 
Морозюк вигулює сміливі купальники в Туреччині
фото з instagram морозюк
 
М - мінімалізм
 
А як вам декольте?
 
Ексдружина Морозюка відпочиває з їхнім 5-річним сином
 

Нагадаємо, Іра має дуже просте пояснення тому, що може їсти що заманеться та не гладшати: вона - відьма.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Морозюк у самих трусиках пожалілася на занижену самооцінку

Циці – 5 тисяч євро, губи – 300: Морозюк підрахувала, скільки коштує "модна дівчинка"


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів