"Відьма" Морозюк в купальнику обіцяє навчити не гладшати від млинців та гамбургерів

Все ще дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина Морозюк вирішила і собі запустити марафон схуднення у мережі.

Білявка зі спортивним тілом, яке не бачив лише ледачий, обіцяє навчити жінок бути "відьмами", як вона сама. Тобто мати змогу їсти все і не гладшати.

Про це Ірина повідомила у своєму Instagram та продемонструвала ще раз себе в купальнику.

До речі, днями Морозюк робила повну діагностику тіла і заявила, що процент жиру у неї на нижній позначці норми. Крім того, вона має сталеві м’язи задньої поверхні стегна та сідниць.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 19 Авг 2020 в 6:27 PDT

"Як я розповідала, я схильна до набору ваги! На жаль. Протягом 7 років я багато чого пробувала, повірте! Голодування! Дієти! Виснажливі, нудні тренування! Вічно несмачну їжу! Апатія до спорту і до всього, що з ним пов'язано! І найприкріше, що результати зовсім не втішали. А знаєте чому? Тому що, початковий підхід був неправильним!", - наголосила Морозюк.

Іра досі живе на гроші Морозюка, але вирішила почати заробляти й самотужки, тому і запускає свій марафон

"Швидко схуднути - не проблема! Але як утримати вагу? Як це зробити без стресу? Як у результаті перетворитися на ту "відьму", яка їсть млинці зі згущеним молоком або гамбургер о 3 годині ночі, але без + на вагах? Особисто для мене це було мрія, яка здійснилася", - запевняє Ірина.

Ірина не приховує, що робила пластику, і якось показувала себе до операцій

Нагадаємо, також марафони краси проводили співачка Оля Полякова та фітнес-модель Валерія Крук.