Прокреслені м’язи та ідеальний силует: модель Григор’єва повчила, як вдало позувати в купальнику

Модель і блогерка Алла Григор’єва-Бейліна точно знає, як позувати в купальнику і виглядати на всі 100.

Секрет не лише в ідеальному тілі, а й в правильному світлі, ракурсі та позі.

Красуня показала чергове фото в бікіні та заразом вирішила поділитися своїм знаннями з підписниками.

"Ловіть модельний лайфхак. Хочете, щоб ключиці виділялися на фото? А прес, який з таким трудом дістається? А м'язи на ногах і тонкі щиколотки? А вигин спини? Тоді сідайте/ставайте фронтально перед камерою, сонце в цьому випадку має бути збоку від вас і камери (або від чоловіка з камерою, який знемагає від спеки), і поверніться до сонця (як я на фото - все просто), - повчила Алла.

"І – вуа ля - ідеальний силует і прокреслені м'язи на фото", - заявила модель

"Не витрачайте час, фотографуючись під прямими променями сонця, швидше за все ці фотографії ви видалите відразу ж. Найкраще світло для аматорських фото на світанку і коли сонце починає хилитися до заходу. Світло грає велику роль в тому, чи вийдете ви ефектно на фото або захочете записатися до всіх фахівців краси після побаченого", - пожартувала Григор’єва.

З таким тілом важко виходити на фото навдало, але Алла запевняє, що буває і таке

"Часто чула на свою адресу "ой, ти завжди добре виходиш, тебе неможливо на фото зіпсувати .." Я б посперечалася! Якщо фотограф не вміє працювати зі світлом, то результат може вразити уяву", - запевнила Алла.

Фото з Instagram

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