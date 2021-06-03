Логунова показалася без фотошопу та попозувала з оголеною цицею

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова потішила своїх підписників новим фото, на якому оголилася трішки більше, ніж завжди.

А ще вона показалася без фотошопу і мейкапу у себе в ванній.

Поліна нещодавно критикувала детокс , а тепер ось показується без фільтрів

Упс! Ще трішки, і був би контент для дорослих

До речі, Поліна якось жалілася, що її цькують жінки через пишні груди

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Логунова в трусиках розповіла, що впливає на бажання сексу

Логунова показалася у спідньому та відповіла на критику від "жирних баб"

Поліна Логунова: Я регулярно хочу померти