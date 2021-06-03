Логунова показалася без фотошопу та попозувала з оголеною цицею
Четвер, 3 червня 2021, 11:59
Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова потішила своїх підписників новим фото, на якому оголилася трішки більше, ніж завжди.
А ще вона показалася без фотошопу і мейкапу у себе в ванній.
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