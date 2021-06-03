Логунова показалася без фотошопу та попозувала з оголеною цицею

Четвер, 3 червня 2021, 11:59

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова потішила своїх підписників новим фото, на якому оголилася трішки більше, ніж завжди.

А ще вона показалася без фотошопу і мейкапу у себе в ванній.

 
Поліна нещодавно критикувала детокс, а тепер ось показується без фільтрів
 
Упс! Ще трішки, і був би контент для дорослих 
 
До речі, Поліна якось жалілася, що її цькують жінки через пишні груди 

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