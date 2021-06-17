Морозюк у Греції продемонструвала свої форми в зухвалих купальниках

Колишнє подружжя, Микола та Ірина Морозюки вирішили возз'єднатися на грецькому курорті. Парочка гайнула у такий собі спорткемп, причому не виключено, судячи зі сторіз у Instagram, що мешкають "екси" в одному номері.

Іра, як завжди, прихопила з собою крихітні купальнички та звабливі міні.

Морозюк із ексчоловіком у Греції займаються спортом та відпочивають

А як вам такий купальник?

На тренуваннях Морозюки "відробляють" ось такі сніданки та вечірні застілля

Нагадаємо, навіть після розриву з дружиною Микола продовжує давати їй гроші. На думку Ірини, в якої від спортсмена є син, вважає, що саме так і повинен чинити справжній чоловік.

Фото з Instagram Морозюк

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Відьма" Морозюк в купальнику обіцяє навчити не гладшати від млинців та гамбургерів

Морозюк прокоментувала "примирення" з ексчоловіком: Мене аж бомбить