Морозюк у Греції продемонструвала свої форми в зухвалих купальниках
Четвер, 17 червня 2021, 14:47
Колишнє подружжя, Микола та Ірина Морозюки вирішили возз'єднатися на грецькому курорті. Парочка гайнула у такий собі спорткемп, причому не виключено, судячи зі сторіз у Instagram, що мешкають "екси" в одному номері.
Іра, як завжди, прихопила з собою крихітні купальнички та звабливі міні.
Нагадаємо, навіть після розриву з дружиною Микола продовжує давати їй гроші. На думку Ірини, в якої від спортсмена є син, вважає, що саме так і повинен чинити справжній чоловік.
Фото з Instagram Морозюк
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