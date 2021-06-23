Королівський кежуел: Міддлтон у джинсах за $89 сходила до музею

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка полюбляє одяг від Alexander McQueen та Chanel, але не цурається й демократичних брендів, вигуляла кежуел-лук до лондонського Музею природознавства.

Власне, побувала дружина принца Вільяма не в самій будівлі музею, а в створеному ним "дикому" садочку Urban Nature Project, де дітлахи мають змогу ближче познайомитися з життям рослин, комах та пташечок.

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Для такої пригоди Кетрін вділася у джинси від Other Stories, які коштують 89 доларів, пишуть Elle та Harper's Bazaar.

Згори на базову білу футболку герцогиня накинула блейзер Chloé (2550 доларів), а взулася в кеди Veja за 150 доларів.

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Нагадаємо, Міддлтон, нині взірець стилю, не уникнула конфузів на початку своєї "кар'єри" в королівській родині.

Кейт любила легкі сукенки вище коліна та кілька разів потрапляла на перші шпальти таблоїдів, коли вітер оголював її стегна. Подейкували, сама Єлизавета ІІ врешті решт оголосила догану онуковій дружині та звеліла одягатися пристойніше.

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