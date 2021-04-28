Повернення легендарних чобіт: Міддлтон і принц Вільям у кежуелі побували на фермі

Британський принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон з'їздили в Дарем, де відвідали ферму, якою керує вже п'яте покоління однієї родини, та пограли у гольф із підопічними благодійної організації Cheesy Waffles Project.

Для подорожі пара вбралася у зручні джинси та куртки, а герцогиня дістала з шафи свої улюблені чоботи, яким уже понад 13 років.

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Курточка Кетрін, між іншим, теж не нова.

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Як відомо, заощадлива майбутня королева часто з'являється на публіці в одному й тому ж одязі по кілька разів. До того ж, народження трьох дітей жодним чином не позначилося на її фігурі, тож Міддлтон може дозволити собі надягати навіть "довагітні" речі.

Як відомо, Кейт у цьому плані є на кого рівнятися. Її свекор Чарльз, який терпіти не може щось викидати, наприклад, на весіллі принца Гаррі був у костюмі, пошитому ще в 1980-х.

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