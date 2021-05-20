"Гусяча лапка" та оверсайз-комір: Міддлтон вигуляла нову ефектну сукню до музею
Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон побувала в лондонському Музеї Вікторії та Альберта, котрий після карантину нарешті відкрився для відвідувачів.
Для культурного заходу герцогиня, яка є патронесою музею, надягла плаття від Alessandra Rich, пише Harper's Bazaar.
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Акцентні ґудзики, принт "гусяча лапка", великий комір, класичні туфельки та клатч - лук Кетрін вийшов яскравим і стильним.
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Як відомо, в гардеробі майбутньої королеви є ще кілька суконь від цього бренду: синя в горохи, листяно-зелена, темно-синя в білі пелюстки та яскрава червона.
До слова, в вівторок принц Вільям теж ходив до музею, але до іншого і не на огляд експонатів. У пункті вакцинації при Science Museum чоловік отримав перше щеплення від COVID-19.
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Нагадаємо, подейкували, 38-річний Вільям перехворів на коронавірус набагато тяжче, ніж його 72-річний батько Чарльз.
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