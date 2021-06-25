Уже майже заввишки з маму: Подкопаєва в Києві показала 14-річну доньку

Гімнастка Лілія Подкопаєва прогулялася Києвом зі своєю старшою донькою Кароліною.

У свої 14 дівчинка за зростом уже майже наздогнала зіркову матусю.

Ліля привезла до Києва похресницю Ані Лорак фото з instagram подкопаєвої

Нагадаємо, торік Кароліна зворушила благородним вчинком: вона обрізала своє довге волосся, щоби допомогти дітям, які втратили власне внаслідок хвороб.

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Як відомо, старшому синові Подкопаєвої, Вадиму 15 років. Найменшенькій, Евеліні, яку Ліля народила від нинішньго чоловіка Ігоря Дубинського, в вересні виповниться 2.

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