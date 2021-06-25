Уже майже заввишки з маму: Подкопаєва в Києві показала 14-річну доньку

Гімнастка Лілія Подкопаєва прогулялася Києвом зі своєю старшою донькою Кароліною.

У свої 14 дівчинка за зростом уже майже наздогнала зіркову матусю.

Ліля привезла до Києва похресницю Ані Лорак фото з instagram подкопаєвої

Нагадаємо, торік Кароліна зворушила благородним вчинком: вона обрізала своє довге волосся, щоби допомогти дітям, які втратили власне внаслідок хвороб.

Як відомо, старшому синові Подкопаєвої, Вадиму 15 років. Найменшенькій, Евеліні, яку Ліля народила від нинішньго чоловіка Ігоря Дубинського, в вересні виповниться 2.

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