13-річна донька Подкопаєвої відрізала коси заради хворих дітей
13-річна дочка гімнастки Лілії Подкопаєвої і бізнесмена Тимофія Нагорного, Кароліна пожертвувала своїм довгим волоссям заради допомоги дітям, які втратили своє через різні хвороби.
Про благородний вчинок доні Лілія повідомила у своєму Instagram.
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Today Karolina @ka_rolinan is donating her hair to @cwhl_org to help those in need.💇🏼♀️💞 #proudofmygirl #girlpower #moment #livelife #cwhl
Організація, якій віддала своє волосся Кароліна, розташована в Америці, у штаті Мічіган.
Нагадаємо, також Подкопаєва виховує прийомного сина Вадима і маленьку доньку Евеліну від чоловіка Ігоря Дубинського.
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