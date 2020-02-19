13-річна донька Подкопаєвої відрізала коси заради хворих дітей

13-річна дочка гімнастки Лілії Подкопаєвої і бізнесмена Тимофія Нагорного, Кароліна пожертвувала своїм довгим волоссям заради допомоги дітям, які втратили своє через різні хвороби.

Про благородний вчинок доні Лілія повідомила у своєму Instagram.

Організація, якій віддала своє волосся Кароліна, розташована в Америці, у штаті Мічіган.

Нагадаємо, також Подкопаєва виховує прийомного сина Вадима і маленьку доньку Евеліну від чоловіка Ігоря Дубинського.

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