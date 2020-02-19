13-річна донька Подкопаєвої відрізала коси заради хворих дітей

19 лютого 2020, 09:35

13-річна дочка гімнастки Лілії Подкопаєвої і бізнесмена Тимофія Нагорного, Кароліна пожертвувала своїм довгим волоссям заради допомоги дітям, які втратили своє через різні хвороби. 

Про благородний вчинок доні Лілія повідомила у своєму Instagram. 

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Today Karolina @ka_rolinan is donating her hair to @cwhl_org to help those in need.💇🏼‍♀️💞 #proudofmygirl #girlpower #moment #livelife #cwhl

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 18 Фев 2020 в 3:50 PST

Організація, якій віддала своє волосся Кароліна, розташована в Америці, у штаті Мічіган.

Нагадаємо, також Подкопаєва виховує прийомного сина Вадима і маленьку доньку Евеліну від чоловіка Ігоря Дубинського.

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