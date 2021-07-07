Огнєвіч в ошатній сукні посвітила оголеним стегном із Пішохідного мосту. ФОТО

Середа, 7 липня 2021, 16:18

Співачка Злата Огнєвіч влаштувала романтичну, поки що сольну, мініфотосесію на Пішохідному (Парковому) мості в Києві.

35-річна героїня шоу "Холостячка", чиє серце, сподіваємося, завоює котрийсь із предентентів, позувала на тлі заходу сонця в мерехтливому платті.

 
Замріяна Злата на Пішохідному мості
фото з instagram огнєвіч 

"Літо несеться та паморочить голову", - написала Злата в Instagram.

 
Мабуть, трохи жаркувато, зате красиво
 
 
"Холостячка" розмірковує, кого ж із кавалерів обрати?
 

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч розказала, які чоловіки їй подобаються. 

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