Огнєвіч в ошатній сукні посвітила оголеним стегном із Пішохідного мосту. ФОТО
7 липня 2021, 16:18
Співачка Злата Огнєвіч влаштувала романтичну, поки що сольну, мініфотосесію на Пішохідному (Парковому) мості в Києві.
35-річна героїня шоу "Холостячка", чиє серце, сподіваємося, завоює котрийсь із предентентів, позувала на тлі заходу сонця в мерехтливому платті.
"Літо несеться та паморочить голову", - написала Злата в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч розказала, які чоловіки їй подобаються.
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