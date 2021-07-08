Невістка Марченко в обтислому спортлуці виконала стійку на руках. ВІДЕО
8 липня 2021, 13:57
Телеведучій Оксані Марченко та її невістці Катерині Марченко вже пора б влаштовувати якісь фітнес-баттли в мережі чи хоча би тандем-тренування.
Дружина пасинка Віктора Медведчука похизувалася своєю фізичною формою, продемонструвавши стійку на руках в Instagram.
Звісно, "помагало" Каті дерево. Але варто зважати на те, що молодиця лише три місяці тому народила дитину.
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Нагадаємо, сама Марченко-молодша, маючи при зрості в 170 сантиметрів вагу в 53 з половиною кіло, вважає, що їй треба схуднути.
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